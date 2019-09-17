Исламские террористы выложили запись с обращением лидера ИГ к сторонникам Фото: depositphotos.com

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (признана в России экстремистской и запрещена в РФ — прим. Ред.) выложили аудиозапись с обращением к сторонникам, как утверждается, своего лидера Абу Бакра аль-Багдади.

«Работа идет на разных фронтах ежедневно», — говорит на опубликованной в соцсетях записи аль-Багдади. В ней же он упоминает различные регионы, в частности, Мали и Левант, но не говорит ничего о датах и сроках. По данным агентства Reuters, прямых указаний на то, что террористы ИГ могут попытаться совершить теракты в вышеупомянутых регионах, на записи нет. Тем не менее, обращение аль-Багдади к сторонникам, по мнению экспертов, должно насторожить власти Мали, Сирии, Палестины и Ирана, так как опубликованное аудио может стать для части исламистов своеобразным сигналом к продолжению терактов.

В апреле аль-Багдади впервые за пять лет появился на видео. На опубликованной тогда записи он обсуждал с неизвестными людьми теракты, совершенные исламистами на Шри-Ланке, и бои в Сирии.

Ранее американские СМИ передавали информацию, что глава «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади якобы был захвачен в плен солдатами США. Как сообщалось, террориста будто бы захватили в Ираке вместе с семью его помощниками. Однако впоследствии эти сведения были официально опровергнуты. В ноябре 2017 года стало известно, что аль-Багдади бежал из Ирака в Сирию на желтом такси. Преступник сел в машину в иракском районе Рава (провинция Анбар) и направился в Дейр-эз-Зор. По данным источников, главарь террористов специально выбрал такси, чтобы остаться незамеченным.