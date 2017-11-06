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06 ноября 2017
05 ноября 2017
Главные новости Москвы
11:17  06 ноября 2017 0

Глава ИГИЛ приехал в Сирию на такси

Албания, такси
Аль-Багдади хотел остаться незамеченнымФото: Наталия Вершинина © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Лидер террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади бежал из Ирака в Сирию на желтом такси. Об этом сообщили источники в иракской разведке.

Преступник сел в машину в иракском районе Рава (провинция Анбар) и, по мнению источника, направился в Дейр-эз-Зор, сообщает сайт kp.ru. Издание отмечает, что Аль-Багдади специально выбрал такси, чтобы остаться незамеченным. Египетское издание Addustour предполагает, что террорист бежал из Равы, потому что почувствовал угрозу для жизни.

Ранее сообщалось, что ВКС России, поддерживая наступление сирийской армии, сконцентрировали удары на востоке страны, в районе Абу-Кемаль, где находится последний крупный пункт ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор. По сообщению «Национальной службы новостей», российские бомбардировщики Ту-22М3 4 ноября разбомбили склады боеприпасов и командные пункты ИГИЛ в районе Абу-Кемаль.

Семен Гринберг
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