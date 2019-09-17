Украинский МИД назвал «формулу Зеленского» по войне на Донбассе

Украинские власти рассказали о существовании «формулы Зеленского» по прекращению войны в Донбассе. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
«Есть условная «формула Зеленского», которая говорит о том, что мы сделаем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая на ожидания нашего, в первую очередь, народа». Например, мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек, это одна часть. Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону», — отметил он в интервью телеканалу ICTV. Пристайко уточнил, что, согласно «формуле Зеленского», боевые действия на Донбассе должны прекратиться в ближайшие два года. Если ситуация будет меняться медленно, то Зеленский вполне готов пойти на некие «новые радикальные меры», уточнил руководитель МИД Украины.
Ранее Пристайко заявлял о том, что украинские власти готовят пакет предложений для жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса. «Мы готовы упростить жизнь людям, для этого необходимы возможности, чтобы люди слушали радио и смотрели телевидение, это тот пакет, который мы готовим», — отмечал высокопоставленный диплома. В МИД Украины также рассказали о желании президента страны Владимира Зеленского окончательно решить ситуацию в Донбассе, поэтому украинские власти готовы обратиться к людям, оказавшимся «по ту сторону», отмечает «Национальная служба новостей». Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков полагает, что планы «команды Зеленского» по информационной атаке на Донбасс могут быть вполне успешными.