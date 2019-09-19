Сотрудникам обанкроченной «дочки» РЖД в Зауралье выплатили миллионные долги

Долги образовались из-за простоя предприятия после признания его банкротом (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Работникам Петуховского литейно-механического завода (ПЛМЗ, «дочка» ОАО «РЖД») в Курганской области выплатили долги по зарплате, которые превышали 17 млн рублей. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«В результате принятых мер удалось добиться погашения задолженности перед работниками предприятия в размере более 17 млн рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Для защиты прав 285 работников районный прокурор обращался в суд. Конкурсный управляющий ПЛМЗ получил прокурорское предостережение. Сейчас надзорное ведомство и Росреестр проверяют, как конкурсный управляющий справляется с возложенными на него обязанностями.

Ранее по факту невыплаты рабочим ПЛМЗ денег СУ СК России по региону организовало доследственную проверку. В ведомстве отмечали, что долг образовался из-за простоя предприятия после признания его банкротом. В конце августа представители РЖД заявили главе Зауралья Вадиму Шумкову, что в течение месяца полностью рассчитаются по этим долгам.

ПЛМЗ — одно из старейших предприятий Зауралья, основанное в 1903 году. Оно специализируется на производстве изделий для нужд железной дороги. В отношении руководства предприятия возбуждалось уголовное дело по факту сокрытия денег от налоговой службы. В конце 2018 года зауральские власти договорились с РЖД о спасении ПЛМЗ от банкротства. Спустя две недели в регион поступили первые деньги, однако в апреле на ПЛМЗ ввели финальную стадию банкротства — конкурсное производство.