Руководству тюменского банка придется выплатить огромные долги

Бывшим руководителям банка предстоит выплачивать миллиардный долг Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Четыре бывших топ-менеджера «Тюменьагропромбанка» будут обязаны заплатить 1,2 млрд рублей управляющему его банкротством Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Верховный суд России отказался передавать их кассационные жалобы на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражного суда.

«Основания для передачи кассационных жалоб на рассмотрение в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации отсутствуют», — сообщается в материалах дела.

Ранее «URA.RU» сообщало, что арбитражный суд в ходе апелляции обязал бывшего топ-менеджера Наталью Куреленко и ее коллег Анну Кузьмину, Оксану Грушевскую и Ларису Сергееву выплатить 1,2 млрд рублей. Деньги станут компенсацией за убыток из-за выданных кредитов компаниям «Авоком», «Мелита», «Стройполимерторг», «Фишлэнд», «Промоборудование».

«Тюменьагропромбанк» лишился лицензии в декабре 2014 года. Причиной Центробанк назвал неисполнение законов, а также участие в высокорисковых и сомнительных операциях. Уже в феврале 2017 года банк был признан банкротом, тогда его долг составлял 4 млрд рублей.