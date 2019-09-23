«Пельмени» ищут себе новых героев после раскола Фото: Василий Гришин © URA.RU

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

В Москве 23 сентября стартовали съемки нового телешоу от «Уральских пельменей» — «Хочу в пельмени». Журналистам доступ на него был закрыт, однако «URA.RU» удалось узнать подробности нового юмористического проекта от своих читателей, присутствовавших на мероприятии в качестве массовки в зале.

Как стало известно «URA.RU», съемки нового шоу проходят в одном из помещений московской гостиницы «Космос». Под проект здесь была оборудована сцена с большим логотипом «Хочууууу в пельмени». Чтобы попасть сюда в качестве зрителя, нужно было оказаться в специальном списке гостей.

«По итогам этого проекта „Уральские пельмени“ хотят найти себе новых участников. Суть в шоу в том, что главное слово — за зрителями. Сначала на большом экране на сцене показывают 100-секундную презентацию участника. Если люди в зале голосуют за артиста, то сцена поворачивается и юморист доигрывает уже вживую», — сказал источник «URA.RU».

Далее участников оценивают уже члены жюри: Дмитрий Брекоткин, Сергей Исаев, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов. Понравившихся кандидатов они забирают к себе в команды. К примеру, одна из юмористок из Ревды попала к Исаеву. Собеседник агентства заметил, что шоу будет сниматься в несколько этапов, будут четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Ранее в коллективе «Уральских пельменей» произошел раскол. Звезды команды Андрей Рожков и Вячеслав Мясников перестали гастролировать с коллективом. Юмористы даже отказались участвовать во «Встрече выпускников КВН», которая проходила в Екатеринбурге.

Гостиница «Космос», в которой проходили съемки Фото: читатель «URA.RU»

Очередь из поклонников «пельменей», желающих попасть в массовку Фото: читатель «URA.RU»

В голосовании за участников шоу участвуют зрители Фото: читатель «URA.RU»

Вход на съемки был закрыт от журналистов Фото: читатель «URA.RU»