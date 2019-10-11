Ольга Буторина больше печется о репутации Боровской школы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Судьба учителя ОБЖ Виктора Садлинского из поселка Боровского, уволенного за применение насилия к ученикам, не волнует чиновников. Об этом заявила начальник управления образования администрации Тюменского района Ольга Буторина на встрече с родителями школьников, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.

«Никого не волнует судьба конкретного учителя. Нас интересует репутация этой школы», — объявила чиновница на собрании. Также она добавила, что «подустала быть «звездой YouTube». Чиновница отметила, что, несмотря на недовольство учеников по поводу увольнения их учителя ОБЖ по статье «применение насилия», это решение не будет отменено. Однако она отметила, что все участники конфликта, ставшего ранее достоянием общественности, понесут наказание.

В пресс-службе департамента образования Тюменского района «URA.RU» позже прокомментировали, что вопрос о восстановлении учителя на работе если и будет решаться, то на более высоком уровне. «Активисты отослали петицию в защиту учителя ОБЖ губернатору Александру Моору и главе департамента образования Тюменской области [Алексею Райдеру], это уже их компетенция», — сказали там.

Ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, на котором учитель ОБЖ второго корпуса Боровской школы толкает на уроке учеников и ругается на них матом. По одной из версий, его довели ученики. Как сообщало «URA.RU», утром 11 октября в Боровской школе прошла акция учеников, на которую они вышли в красной одежде и с плакатами #ЯМыСадлинский.

Боровская школа, где произошел конфликт группы учеников с учителем Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Глава департамента образования Тюменского района Ольга Буторина и директор Боровской школы Ирина Бакланова (в центре) встретились с родителями и учениками Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU