22 декабря 2019
21 декабря 2019
20 декабря 2019

В Курган на лечение будут привозить осужденных со всего Урала. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курганская обл, колючая проволока, уголовник, колония, тюрьма, заключенный, зэк, итк, исправительно-трудовая колония, окно, ик-6
В Кургане после капремонта открылось лечебное учреждениеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

После капитального ремонта в Кургане в лечебном учреждении №3 регионального УФСИН открыты хирургическое и терапевтическое отделения. При необходимости больница сможет принимать спецконтингент из соседних регионов. Эту информацию «URA.RU» рассказали в пресс-службе областного УФСИН.

«Общая вместимость отделений — 75 коек. Сюда будут доставлять пациентов из всех учреждений исполнения наказаний в Зауралье. В случае необходимости здесь готовы оказать помощь спецконтингенту из соседних регионов», — уточнили в УФСИН.

Из врачей принимать пациентов будут терапевт, хирург, стоматолог, окулист и другие специалисты. Также будут проводиться обследования, откроется операционная и процедурный кабинет. «Закуплено новое флюорографическое оборудование, что позволило проводить двукратное флюорографическое обследование всех осужденных и снизить заболеваемость туберкулезом в исправительных учреждениях области на 30%», — рассказала начальник-врач ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России Ксения Нарыжняя.

Первые пациенты поступят на следующей неделе. Стационар может принимать осужденных, отбывающих наказание в учреждениях с общим и строгим режимом, добавили в ведомстве.

После капремонта в ЛИУ-3 УФСИН России по Курганской области открылось хирургическое отделение
Фото: пресс-служба УФСИН России по Курганской области

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© Служба новостей «URA.RU»
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