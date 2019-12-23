В Кургане после капремонта открылось лечебное учреждение Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

После капитального ремонта в Кургане в лечебном учреждении №3 регионального УФСИН открыты хирургическое и терапевтическое отделения. При необходимости больница сможет принимать спецконтингент из соседних регионов. Эту информацию «URA.RU» рассказали в пресс-службе областного УФСИН.

«Общая вместимость отделений — 75 коек. Сюда будут доставлять пациентов из всех учреждений исполнения наказаний в Зауралье. В случае необходимости здесь готовы оказать помощь спецконтингенту из соседних регионов», — уточнили в УФСИН.

Из врачей принимать пациентов будут терапевт, хирург, стоматолог, окулист и другие специалисты. Также будут проводиться обследования, откроется операционная и процедурный кабинет. «Закуплено новое флюорографическое оборудование, что позволило проводить двукратное флюорографическое обследование всех осужденных и снизить заболеваемость туберкулезом в исправительных учреждениях области на 30%», — рассказала начальник-врач ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России Ксения Нарыжняя.

Первые пациенты поступят на следующей неделе. Стационар может принимать осужденных, отбывающих наказание в учреждениях с общим и строгим режимом, добавили в ведомстве.