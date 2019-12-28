Звезда «Уральский пельменей» призналась, скучают ли в коллективе по Михалковой

Ксения Корнева рассказала, что общалась с Юлией Михалковой только на шоу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Участница шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева призналась, что общалась с бывшей коллегой Юлией Михалковой только на шоу и в коллективе не скучают из-за ее ухода. Об этом актриса рассказала в интервью порталу «7 дней».

«Не было такого, что мы звонили ей и страдали: „Как же без тебя плохо будет, Юлечка!“ Ведь она сама не грустит по этому поводу, так чего ж нам горевать?» — рассказала Корнева. По ее словам, они пресекались с актрисой только в рамках шоу, а в обычной жизни не были закадычными подругами.

Получить комментарий Юлии Михалковой на момент написания новости «URA.RU» не удалось.

Ранее участник шоу Роман Постовалов предположил, что внешность для Юлии Михалковой стала превыше работы в «Уральских пельменях». Сама юмористка ранее заявляла, что переросла проект.