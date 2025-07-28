28 июля 2025

Замглавы МИД РФ Грушко заявил о немыслимом триллионе НАТО на оборону

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Страны НАТО намерены тратить на военные цели до 5% ВВП
Страны НАТО намерены тратить на военные цели до 5% ВВП Фото:

Страны Североатлантического альянса стремительно милитаризируются, их совокупные военные расходы достигли 1,5 трлн. долларов. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, занимавший в 2012-2018 годах должность постпреда РФ при НАТО в Брюсселе.

«Совокупные военные расходы членов НАТО достигли 1,5 трлн. долларов. Европейские участники альянса планируют увеличить оборонные бюджеты до 5% ВВП, что составит 456 млрд. долларов», — сказал Грушко в интервью ассоциации «Франко-российский диалог».

Дипломат добавил, что для оправдания огромных военных расходов западная пропаганда целенаправленно демонизирует Россию. Грушко отметил, что НАТО и ЕС строят систему безопасности не просто без участия РФ, но и против нее.

Ранее URA.RU рассказывало, что министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал предстоящее десятилетие непростым для мировой безопасности из-за усиления активности НАТО. Он подчеркнул, что страны Запада, в первую очередь США, стремятся распространить свое военное влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион, который они все чаще называют Индо-Тихоокеанским.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны Североатлантического альянса стремительно милитаризируются, их совокупные военные расходы достигли 1,5 трлн. долларов. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, занимавший в 2012-2018 годах должность постпреда РФ при НАТО в Брюсселе. «Совокупные военные расходы членов НАТО достигли 1,5 трлн. долларов. Европейские участники альянса планируют увеличить оборонные бюджеты до 5% ВВП, что составит 456 млрд. долларов», — сказал Грушко в интервью ассоциации «Франко-российский диалог». Дипломат добавил, что для оправдания огромных военных расходов западная пропаганда целенаправленно демонизирует Россию. Грушко отметил, что НАТО и ЕС строят систему безопасности не просто без участия РФ, но и против нее. Ранее URA.RU рассказывало, что министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал предстоящее десятилетие непростым для мировой безопасности из-за усиления активности НАТО. Он подчеркнул, что страны Запада, в первую очередь США, стремятся распространить свое военное влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион, который они все чаще называют Индо-Тихоокеанским.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...