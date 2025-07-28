Птицы прервали взлет самолета из Усинска в Пермь

Самолет авиакомпании «ЮВТ АЭРО», следовавший по маршруту Усинск — Пермь, прервал взлет из-за возможного столкновения со стаей птиц. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.
«24 июля 2025 года в 10:00 по московскому времени в аэропорту Усинска (Республика Коми) экипаж самолета CRJ200 (борт RA-67155) авиакомпании „ЮВТ АЭРО“, выполнявшего рейс UVT240 по маршруту Усинск — Пермь, прервал взлет из-за возможного столкновения со стаей птиц. Воздушное судно самостоятельно зарулило на перрон, где был проведен технический осмотр. Повреждений конструкции самолета не обнаружено, а на взлетно посадочной полосе отсутствовали останки птиц», — говорится в сообщении Aviaincident.
Уточняется, что метеоусловия в момент инцидента были в норме: ветер 310 градусов, 4 метра в секунду (с порывами до 7 метров в секунду), видимость более 10 километров, нижняя граница облачности 480 метров, температура воздуха +11 градусов. Коэффициент сцепления ВПП составлял 0,6.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
Ранее, 7 июля в пермском аэропорту Большое Савино самолет Embraer-170 авиакомпании S7 Airlines также прервал взлет, однако причиной стал неотпущенный стояночный тормоз. Кроме того, в Перми уже фиксировались инциденты со столкновением воздушных судов с птицами. Подобные происшествия подчеркивают важность проведения технических осмотров и контроля за безопасностью полетов.
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