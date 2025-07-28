Россиян предупредили о штрафе за отказ оформить прописку при сдаче жилья

Собственникам жилья в России грозят штрафы до 7 тысяч рублей за отказ оформить временную регистрацию арендаторам. Об этом предупредил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров
«Человек обязан зарегистрироваться по месту пребывания не позднее 90 дней с момента переезда. То есть, если человек снял жилье более чем на 90 дней, он обязан оформить временную регистрацию в нем. А собственник жилья не должен в этом препятствовать. Размер штрафа для собственника жилого помещения составляет от 5 000 до 7 000 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и от 2 000 до 5 000 рублей для других регионов России (ст. 19.5.1 КоАП РФ)», — сообщил Машаров изданию ТАСС
Освобождение от ответственности предусмотрено только в двух случаях: если арендаторы являются близкими родственниками собственника или если у них есть постоянная регистрация в том же регионе, где находится арендуемое жилье. В остальных случаях хозяин обязан обеспечить временную постановку на учет для квартирантов.
Машаров также отметил, что распространенные опасения среди арендодателей относительно временной регистрации не имеют оснований. Он подчеркнул, что оформление временной регистрации не предоставляет арендаторам никаких прав собственности на квартиру. По его словам, процедура носит уведомительный характер и необходима исключительно для соблюдения законодательства о миграционном учете граждан.
Временная регистрация оформляется в территориальном подразделении МВД по месту пребывания, и собственник жилья обязан содействовать этому процессу. За несоблюдение требований законодательства предусмотрены административные штрафы в зависимости от региона проживания.
Ранее Машаров уже предупреждал о штрафах для собственников жилья за незаконную перепланировку — от 2 до 2,5 тысяч рублей с возможностью административного ареста или обязательных работ. Кроме того, юристы напоминали, что арендаторы также могут быть оштрафованы за нарушение порядка проживания, например, за шумные вечеринки.
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