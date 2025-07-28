На Западе ответили на резкие слова Трампа о России

Американский президент Дональд Трамп только создает видимость разочарования из-за затянувшегося урегулирования конфликта на Украине. Так считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Свое мнение он выразил на своей странице в X.
«Трамп играет роль разочарованного посредника. Это театр. Он должен понимать, что Россия не прекратит спецоперацию, пока НАТО не перестанет расширяться. Россия последовательно придерживается этой цели с 2014 года, когда США начали конфликт, лишив Украину нейтралитета», — написал Дизен.
Профессор напомнил, что Москва не изменяет своей позиции, а ключевым условием для прекращения боевых действий считает отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток. По мнению Дизена, Трамп осведомлен о стратегических целях России и использует риторику разочарованного лидера для влияния на переговорный процесс и общественное мнение.
Позиция Москвы относительно завершения конфликта в Украине остается неименной. Встреча Путина и Зеленского должна поставить точку. А для этого должны быть согласованы меморандумы. Свою позицию делегация российских дипломатов высказывала на недавних переговорах с Украиной. Подробнее о том, как прошли переговоры — в сюжете URA.RU.
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