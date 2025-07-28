28 июля 2025

На Западе ответили на резкие слова Трампа о России

Профессор Дизен: Трамп играет роль разочарованного посредника
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп притворяется расстроенным из-за медленного прогресса по Украине
Трамп притворяется расстроенным из-за медленного прогресса по Украине Фото:

Американский президент Дональд Трамп только создает видимость разочарования из-за затянувшегося урегулирования конфликта на Украине. Так считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Свое мнение он выразил на своей странице в X.

«Трамп играет роль разочарованного посредника. Это театр. Он должен понимать, что Россия не прекратит спецоперацию, пока НАТО не перестанет расширяться. Россия последовательно придерживается этой цели с 2014 года, когда США начали конфликт, лишив Украину нейтралитета», — написал Дизен.

Профессор напомнил, что Москва не изменяет своей позиции, а ключевым условием для прекращения боевых действий считает отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток. По мнению Дизена, Трамп осведомлен о стратегических целях России и использует риторику разочарованного лидера для влияния на переговорный процесс и общественное мнение.

Позиция Москвы относительно завершения конфликта в Украине остается неименной. Встреча Путина и Зеленского должна поставить точку. А для этого должны быть согласованы меморандумы. Свою позицию делегация российских дипломатов высказывала на недавних переговорах с Украиной. Подробнее о том, как прошли переговоры — в сюжете URA.RU.

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Американский президент Дональд Трамп только создает видимость разочарования из-за затянувшегося урегулирования конфликта на Украине. Так считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Свое мнение он выразил на своей странице в X. «Трамп играет роль разочарованного посредника. Это театр. Он должен понимать, что Россия не прекратит спецоперацию, пока НАТО не перестанет расширяться. Россия последовательно придерживается этой цели с 2014 года, когда США начали конфликт, лишив Украину нейтралитета», — написал Дизен. Профессор напомнил, что Москва не изменяет своей позиции, а ключевым условием для прекращения боевых действий считает отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток. По мнению Дизена, Трамп осведомлен о стратегических целях России и использует риторику разочарованного лидера для влияния на переговорный процесс и общественное мнение. Позиция Москвы относительно завершения конфликта в Украине остается неименной. Встреча Путина и Зеленского должна поставить точку. А для этого должны быть согласованы меморандумы. Свою позицию делегация российских дипломатов высказывала на недавних переговорах с Украиной. Подробнее о том, как прошли переговоры — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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