28 июля 2025

Хуситы показали видео с российским моряком с затонувшего судна

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На судно напали возле побережья Йемена 8 июля
На судно напали возле побережья Йемена 8 июля Фото:

Хуситы, контролирующие север Йемена, опубликовали видео с моряком, которого назвали россиянином Алексеем Галактионовым. По данным движения, этот человек был спасен после атаки на греческое судно Eternity C в Красном море.

«Капитан не отреагировал на сигнал йеменских властей — наверное, поэтому нас подбили… Если какая-либо компания планирует отправиться в Эйлат, не выключайте устройства связи. Лучше вообще туда не направляться, потому что эта война должна завершиться. Нельзя отправлять корабль в зону повышенного риска. Более того, у членов экипажа следует спрашивать, хотят ли они отправляться в такой опасный регион», — заявил спасенный мужчина, чьи слова приводит Al Mayadeen.

По информации хуситов, атакованный ими сухогруз шел под греческим флагом и направлялся к израильскому порту Эйлат. Судно было потоплено после того, как экипаж проигнорировал требования остановиться и не отвечал на вызовы по радио. В результате атаки несколько членов команды были спасены, среди них — граждане России, Филиппин и других стран.

Состояние здоровья Галактионова оценивается как удовлетворительное, он получает необходимую медицинскую помощь. Информация о том, как российский моряк пережил нападение хуситов — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хуситы, контролирующие север Йемена, опубликовали видео с моряком, которого назвали россиянином Алексеем Галактионовым. По данным движения, этот человек был спасен после атаки на греческое судно Eternity C в Красном море. «Капитан не отреагировал на сигнал йеменских властей — наверное, поэтому нас подбили… Если какая-либо компания планирует отправиться в Эйлат, не выключайте устройства связи. Лучше вообще туда не направляться, потому что эта война должна завершиться. Нельзя отправлять корабль в зону повышенного риска. Более того, у членов экипажа следует спрашивать, хотят ли они отправляться в такой опасный регион», — заявил спасенный мужчина, чьи слова приводит Al Mayadeen. По информации хуситов, атакованный ими сухогруз шел под греческим флагом и направлялся к израильскому порту Эйлат. Судно было потоплено после того, как экипаж проигнорировал требования остановиться и не отвечал на вызовы по радио. В результате атаки несколько членов команды были спасены, среди них — граждане России, Филиппин и других стран. Состояние здоровья Галактионова оценивается как удовлетворительное, он получает необходимую медицинскую помощь. Информация о том, как российский моряк пережил нападение хуситов — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...