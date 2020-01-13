В ХМАО чиновникам впервые заплатят за результаты работы

Каждый восьмой рубль федерального гранта, югорские чиновники поделят между собой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сто пятьдесят миллионов рублей из правительственного гранта чиновники ХМАО выделили себе на премии. Такое решение приняло правительство Югры. Информацию «URA.RU» подтвердили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Такая мера поощрения государственных и муниципальных служащих применяется впервые и носит разовый характер. Люди, работающие в органах государственной власти, так же как и сотрудники других учреждений и организаций, должны иметь стимулы для персонального профессионального развития и повышения результативности своей деятельности, получать заслуженную оценку своего труда», — добавили в депсвязей ХМАО.

Деньги на премии выделили из гранта Министерства финансов РФ, который Югра получила в качестве поощрения за достижение показателей эффективности. Вся сумма дотации — 1 млрд 200 млн рублей. Таким образом, каждый восьмой грантовый рубль останется в карманах чиновников. Как отметили в депсвязей Югры, поощрены будут как раз те муниципальные и госслужащие, чья работа повлияла на улучшение качества жизни людей, а значит, и на получение всего гранта. О том, что отличившихся чиновников нужно поощрить, в своих рекомендациях обозначил Минфин страны.

Оставшиеся 1 млрд 50 млн рублей направят в муниципалитеты. По решению губернатора ХМАО Натальи Комаровой, средства пойдут на капремонт зданий образовательных организаций, мероприятия национального проекта «Жилье и городская среда» и других нацпроектов.