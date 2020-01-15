Липецкий депутат заявил о создании партии для «обычных россиян в регионах»

Партия, по словам депутата, будет создана для простых россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Липецкого областного парламента Олег Хомутинников подал заявку в Минюст о регистрацию Федеративной партии. Он отмечает. что партия не собирается придерживаться «правых» или «левых» взглядов, а будет защищать интересы «обычных россиян, которые живут в регионах».

Хомутинников предполагает, что если партия пройдет регистрацию, то первое ее заседание состоится в марте, после чего начнется формирование региональных отделений, пишет газета «Коммерсант». «Основная идея партии — напомнить, что Россия состоит не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из других регионов, проблемы которых практически никому не интересны. Мы хотим добиться справедливой доли для регионов, дать им больше свободы в принятии политических решений», — говорит господин Хомутинников.

Сама фигура депутата весьма интересна: он был избран в 2016 году депутатом Липецкого облсовета от ЛДПР, однако позже его исключили из партии за сотрудничество с «Открытой Россией». В прошлом году Хомутинников решил принять участие в выборах губернатора Липецкой области от ПАРНАС при поддержке партии «Гражданская инициатива» Дмитрия Гудкова, но до участия в избирательной кампании допущен не был. Тем не менее, вместе с новой партией депутат собирается принять участие в региональных и местных выборах 2020 года, а в случае успеха — и в выборах в Госдуму в 2021 году.

Ранее о создании своих партий заявили писатель Захар Прилепин и создатель игры World of Tanks Вячеслав Макаров. В Кремле позитивно относятся к процессу создания новых партий. Там ожидают, что в ближайшие месяцы могут появится еще несколько партий. При этом свою непосредственную связь с каким-либо из проектов Кремль отрицает.