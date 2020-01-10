Разработчик World of Tanks создаст партию к выборам в Госдуму

Директор Wargaming.net и один из разработчиков компьютерной игры World of Tanks Вячеслав Макаров планирует создать «Партию прямой демократии» для участия в выборах депутатов федерального и региональных парламентов. Учредительный съезд намечен на 5 марта.
«Партия намерена уже в этом году побороться за места в региональных парламентах», — приводит «
Особенностью движения станет возможность голосования через мобильное приложение, основанное на технологии Blockchain. На создание технологии планируется потратить 1 млн долларов.
В партию будут приглашены разработчики ведущих региональных IT-компаний. Во многих регионах страны эти компании являются крупнейшими налогоплательщиками и, по мнению Макарова, хорошо знают о местных проблемах.
Компьютерная игра World of Tanks — многопользовательская онлайн-игра в жанре аркадного танкового симулятора. В России, по данным 2019 года, насчитывается порядка 20 млн ее активных пользователей.