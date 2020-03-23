Стая бродячих собак держит в страхе поселок под Тюменью

Жители поселка Боровский жалуются на агрессивных бездомных собак Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Под Тюменью стая бродячих собак держит в страхе жителей поселка Боровский: бесхозные дворняги бегают за машинами и нападают на людей. Один из последних таких случаев произошел с матерью Надежды Нисковских. В одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» она рассказала о том, что женщина чудом избежала серьезных травм после нападения стаи бездомных животных.

«Подскажите, куда можно обратиться по поводу собак в поселке Боровский? Сегодня самая большая из них возле магазина на [улице] Островского накинулась на мою мать. Ее спас пакет, которым она закрыла ноги и лицо», — написала Нисковских в своей публикации.

В администрации Тюменского района URA.RU пояснили, что ничего об этом нападении не слышали. Там рассказали о том, что в Боровском нередко жалуются на бездомных собак. «На поведение бездомных собак в Боровском привыкли жаловаться через группы соцсети „ВКонтакте“, хотя это самый недейственный метод. Лучше с такими вопросами обращаться в местную администрацию, тогда можно будет что-то решить», — пояснили агентству в пресс-службе администрации Тюменского района.

Ранее агентство писало о том, что в Боровском собаки покусали десятилетнего ребенка. Инцидент также произошел в районе улицы Островского.