Россиян предупредили о новых способах мошенничества на фоне коронавируса и кризиса

Мошенники могут предложить гражданам вернуть потерянные деньги или приобрести «лекарства» против COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России появились новые способы мошенничества на фоне коронавируса и экономического кризиса. Об этом эксперты рассказали «Российской газете».

В период финансовых потрясений люди начинают переживать и становятся более падкими на различного рода спекулятивные предложения, говорит управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. «Уже сегодня мы фиксируем активизацию лжефондов, которые предлагают вернуть гражданам все потерянные деньги», — говорит эксперт. При этом, чтобы якобы вернуть потерянные средства, мошенники просят им заплатить, после чего исчезают.

Кроме того, мошенники могут воспользоваться возросшим интересом к противовирусным препаратам на фоне пандемии коронавируса и начать продавать «эффективные» лекарства, а также предлагать гражданам вложиться в якобы инвестиционные проекты по разработке препаратов против вируса, предупреждает Сафиулин.

На фоне ухудшения экономической ситуации у россиян могут начаться проблемы с возвратом займов, и эксперты опасаются возвращения «раздолжнителей», обещающих списание долгов по кредитам. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин напомнил гражданам, что законно списать долги можно только подав иск о личном банкротстве в арбитражный суд, а любые организации, обещающие сделать это за деньги, также являются мошенниками.

Эксперты отмечают, что при любой экономической ситуации не стоит менять свое стандартное финансовое поведение и попадаться на обещания мошенников о легкой и быстрой выгоде.

Ранее сообщалось, что злоумышленники изобрели новый способ мошенничества на фоне пандемии коронавируса. Пользователям отправляют сообщения с фейковой информацией о профилактике заболевания. Когда пользователь открывает такой файл, мошенникам отправляются его персональные данные, пишет «Национальная служба новостей».