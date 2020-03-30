Власти Тюмени идут на новые меры по карантину из-за безответственности сотен земляков

Депутат гордумы Тюмени Мурат Тулебаев попросил мэрию закрыть популярные места отдыха горожан — парк «Затюменский» и Гилевскую рощу. Об этом народный избранник рассказал корреспонденту URA.RU. По словам Тулебаева, в минувшие выходные режим самоизоляции нарушили сотни тюменцев.
«Жители Тюмени игнорируют ограничения по посещению мест массового скопления людей введённые для профилактики распространения коронавируса. Это зоны отдыха «Гилевская роща» и экопарк «Затюменский». Не понимаю это наше российского «авось», — посетовал Тулебев.
Свое обращение депутат направил на имя мэра Тюмени Руслана Кухарука, который возглавляет городской оперативный штаб по профилактике коронавируса. Оно будет рассмотрено позднее. Пока в мэрии URA.RU рассказали, что с 31 марта в парках горожан будут призывать остаться дома через громкоговорители.
Ранее агентство писало, что региональные власти ввели карантин с 28 марта по 10 апреля для тюменцев старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями. Им предписано находиться дома. Остальным жителям области рекомендовано избегать мест массового скопления людей, чтобы остановить распространение коронавируса.
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