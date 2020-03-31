Штрафы за распространение фейков об эпидемиях могут составить до 10 млн рублей

За распространение фейков об эпидемиях хотят штрафовать на 1,5-10 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Размер штрафов за распространение в СМИ и интернете фейков об угрожающих жизни людей обстоятельствах (в том числе эпидемий) могут составить до 10 млн рублей. Соответствующие поправки депутаты «Единой России» Андрей Исаев и Сергей Боярский предложили ко второму чтению законопроекта об изменениях в Административных кодекс (КоАП).

«Согласно этим поправкам, в статью „Злоупотребление свободой массовой информации“ будут внесены новые части 10.1 и 10.2. В них будет установлена ответственность для юридических лиц за распространение фейковых новостей „об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан“», — пишет «Коммерсант».

За распространение заведомо ложной информации штрафы составят от 1,5 до 3 млн рублей. Если же это привело к смерти человека или причинению вреда его здоровью или имуществу, к массовому нарушению порядка, навредило объектам жизнеобеспечения, энергетики, промышленности или связи, тогда размер штрафа возрастет до 5 млн рублей. При повторном нарушении злоумышленника оштрафуют на сумму от 5 до 10 млн рублей.