Дудя* снова признали виновным

Дудю* грозит уголовное дело за отсутствие маркировки иноагента
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В отношении Дудя* могут возбудить уголовное дело
В отношении Дудя* могут возбудить уголовное дело Фото:

Апелляционный суд подтвердил правомерность наложения штрафа на журналиста Юрия Дудя (внесен в реестр иностранных агентов) за отсутствие маркировки статуса иностранного агента. Об этом сообщается в материлах дела.

"Постановление судьи Таганского районного суда Москвы от 27 декабря 2024 г. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении Дудя Ю. А. оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения", — передает ТАСС решение суда. Блогер ранее дважды привлекался к административной ответственности по этой статье, что создает основания для возбуждения уголовного дела.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал Дудя за несоблюдение требований законодательства о деятельности иностранных агентов. Сумма штрафа составила на 45 тысяч рублей, передает "Национальная служба новостей".

*Юрий Дудь внесен в реестр иностранных агентов в РФ.

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Апелляционный суд подтвердил правомерность наложения штрафа на журналиста Юрия Дудя (внесен в реестр иностранных агентов) за отсутствие маркировки статуса иностранного агента. Об этом сообщается в материлах дела. "Постановление судьи Таганского районного суда Москвы от 27 декабря 2024 г. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении Дудя Ю. А. оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения", — передает ТАСС решение суда. Блогер ранее дважды привлекался к административной ответственности по этой статье, что создает основания для возбуждения уголовного дела. Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал Дудя за несоблюдение требований законодательства о деятельности иностранных агентов. Сумма штрафа составила на 45 тысяч рублей, передает "Национальная служба новостей". *Юрий Дудь внесен в реестр иностранных агентов в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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