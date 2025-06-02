Минобороны требует с РЖД более 45 млн рублей

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Минобороны предъявило новые иски к РЖД
Минобороны предъявило новые иски к РЖД Фото:

Минобороны России предъявило несколько новых исков к ОАО «Российские железные дороги». Общая сумма заявленных требований составляет свыше 45 млн рублей, следует из документов арбитража.

«Истец — Министерство обороны Российской Федерации. Ответчик — ОАО „Российские железные дороги“. Сумма исковых требований — 45 млн 431 тысяча 863 рубля», — передает ТАСС выдержку из документа. Суть исков не разглашается.

Ранее Минобороны дважды предъявляло иски к РЖД. В конце марта оборонное ведомство потребовало от компании 90 млн рублей, в мае — свыше 30 млн рублей. Общая сумма исковых требований на тот момент достигала свыше 34,5 млн рублей.

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Минобороны России предъявило несколько новых исков к ОАО «Российские железные дороги». Общая сумма заявленных требований составляет свыше 45 млн рублей, следует из документов арбитража. «Истец — Министерство обороны Российской Федерации. Ответчик — ОАО „Российские железные дороги“. Сумма исковых требований — 45 млн 431 тысяча 863 рубля», — передает ТАСС выдержку из документа. Суть исков не разглашается. Ранее Минобороны дважды предъявляло иски к РЖД. В конце марта оборонное ведомство потребовало от компании 90 млн рублей, в мае — свыше 30 млн рублей. Общая сумма исковых требований на тот момент достигала свыше 34,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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