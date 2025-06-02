Количество россиян с двумя работами снизилось до исторического минимума

Число граждан России, имеющих две и более работы, снизилось до рекордно низкого уровня и достигло отметки в один миллион человек. Об этом сообщил Росстат.
С января по март число россиян старше 15 лет с дополнительной работой снизилось до 1,044 миллиона человек. Это минимальный показатель за весь период наблюдений, ранее он не опускался ниже 1,3 миллиона, передает РИА Новости статистику Росстата.
Там уточнили, что чаще всего вторая работа связана с индивидуальным предпринимательством без образования юридического лица (380 тысяч человек). Четверть совмещающих работу заняты в сельском и лесном хозяйстве, рыбоводстве и рыболовстве (295 тысяч человек), а также значительная часть работает специалистами высшей квалификации (185 тысяч) и квалифицированными рабочими в промышленности, строительстве и транспорте (156 тысяч).
В январе-феврале этого года в России был зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы — 2,4%. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, усиление экономической динамики в стране способствует увеличению числа рабочих мест и росту доходов населения, передает «Национальная служба новостей».
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