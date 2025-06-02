КНДР разнесла доклад «интриганской организации» о делах с Россией

МИД КНДР раскритиковал доклад группы мониторинга за санкциями о делах с РФ
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Доклад группы о сотрудничестве РФ и КНДР является провокацией, заявили в МИД республики
Доклад группы о сотрудничестве РФ и КНДР является провокацией, заявили в МИД республики Фото:

МИД КНДР обвинил Многостороннюю группу мониторинга за соблюдением санкций в провокации и нарушении принципа суверенитета государств из-за доклада о сотрудничестве между Северной Кореей и Россией. Соответствующее заявление 2 июня распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ведомстве выразили мнение, что доклад был сфабрикован, а сама группа, по словам представителей Пхеньяна, не обладает легитимными основаниями для своей деятельности. «Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с провокациями Запада, пытающегося посягнуть на суверенные права КНДР... и строго предупреждаем о негативных последствиях, которые их безрассудные действия повлекут», — говорится в заявлении управления по внешней политике МИД КНДР.

В документе отмечается, что все 11 стран, входящих в мониторинговую группу, занимают враждебную позицию к Северной Корее и России. В МИД также напомнили, что никто не предоставлял США и их союзникам полномочий оценивать отношения между независимыми государствами.

Россия принесла военную удачу КНДР, несмотря на действующие международные санкции. С таким заявлением ранее выступила газета The New York Times.

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МИД КНДР обвинил Многостороннюю группу мониторинга за соблюдением санкций в провокации и нарушении принципа суверенитета государств из-за доклада о сотрудничестве между Северной Кореей и Россией. Соответствующее заявление 2 июня распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В ведомстве выразили мнение, что доклад был сфабрикован, а сама группа, по словам представителей Пхеньяна, не обладает легитимными основаниями для своей деятельности. «Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с провокациями Запада, пытающегося посягнуть на суверенные права КНДР... и строго предупреждаем о негативных последствиях, которые их безрассудные действия повлекут», — говорится в заявлении управления по внешней политике МИД КНДР. В документе отмечается, что все 11 стран, входящих в мониторинговую группу, занимают враждебную позицию к Северной Корее и России. В МИД также напомнили, что никто не предоставлял США и их союзникам полномочий оценивать отношения между независимыми государствами. Россия принесла военную удачу КНДР, несмотря на действующие международные санкции. С таким заявлением ранее выступила газета The New York Times.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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