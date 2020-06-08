Росприроднадзор связал реформу в «матрешке» с кадровым скандалом

Карту разливов нефти в ХМАО и ЯНАО ведомство составит в 2020 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова рассказала о причинах объединения ведомства в регионах «матрешки». Как пояснила глава Росприроднадзора в интервью РБК, качество работы территориальных управлений не соответствовало федеральным требованиям.

В результате действий центра в ХМАО, ЯНАО и Тюменской области поменялось почти 70% коллектива территориальных органов. «Качество их работы не соответствовало требованиям, теперь меняем там идеологию», — рассказала Радионова журналистам.

При этом регионы оказались в зоне особого внимания Москвы как субъекты, в которых сосредоточена основная нефтедобыча в стране. По словам главы ведомства, в этом году планируется упорядочить учет всех разливов нефти, а также активизировать отношения с Ростехнадзором по передаче актуальной информации.

Ранее Радионова планировала приехать в Салехард и Ханты-Мансийск, чтобы лично убедиться в нарушениях экологического законодательства. Глава ведомства постоянно критикует Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора (подразделение, сформированное после объединения управлений в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО).

По словам Радионовой, в России необходимо ужесточить природоохранное законодательство. После экологической катастрофы в Красноярском крае, где из-за аварии резервуара в Норильске произошла утечка 20 тысяч тонн нефтепродуктов, контроль за предприятиями планируется усилить.