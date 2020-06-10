09 июня 2020

В курганском правительстве испугались коронавируса и надели маски. «Вчера кого-то скорая забрала»

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время карантина. Курган, эпидемия, карантин, здание правительства курганской области, covid19, аварийно спасательный отряд
В правительстве Курганской области ходят слухи о сотруднике, которого увезли медработники в спецзащите Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Всех сотрудников правительства Курганской области 10 июня срочно заставили надевать маски. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников, близких к региональным властям. В здании правительства ходят слухи о чиновнике, у которого подозревают коронавирус.

«Сегодня в здании все ходят в масках. Указание руководства», — сообщил один из инсайдеров. По словам другого источника, начальство потребовало срочно надевать маски, ссылаясь на распоряжение вице-губернатора Владислава Кузнецова.

Большинство собеседников URA.RU заявили, что не знают причин, по которым начальство неожиданно потребовало носить всех медицинские маски, но подозревают, что у кого-то из сотрудников могли обнаружить коронавирус. «Вчера кого-то из правительства с COVID или подозрением скорая забрала. Пациента в скафандре вывели», — заявил один из инсайдеров. В пресс-службе губернатора на просьбу URA.RU прокомментировать причины, по которым все сотрудники ходят в масках, и слухи о скорой помощи для сотрудника, предложили направить письменный запрос (направлен редакцией).

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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