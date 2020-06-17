Тюменцы начали охоту на пьяных водителей

Тюменцы стали чаще жаловаться в ГИБДД на пьяных водителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Там пояснили, что с начала года за езду в нетрезвом виде от управления транспортом в Тюменской области отстранили почти четыре тысячи человек.
«С начала года отстранены от управления 3985 водителей. 538 из них — повторно. Многие были наказаны именно благодаря тюменцам, которые обратились в Госавтоинспецию. Жители Тюменской области стали чаще сообщать о нетрезвых людях за рулем. Такие звонки к нам поступают каждый день», — пояснили URA.RU в ГИБДД.
Нередко пьяные водители пытаются дать взятку автоинспекторам, чтобы их отпустили. Один из таких случаев произошел в Тюмени 16 июня. Друг водителя, в крови которого алкотестер обнаружил 1,22 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, попробовал откупиться от сотрудников ДПС. За это против него возбудили уголовное дело по ст. 291 УК РФ.
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