В отходах птицефабрики тюменских властей нашли кишечную палочку.

Птицефарика отказывается рекультивировать загрязненные земли и платить штрафы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В отходах одной из крупнейших в России птицефабрик, принадлежащей тюменскому правительству «Боровской», обнаружили кишечную палочку. Опасный микроорганизм нашли в курином помете, которым предприятие загрязнило сельскохозяйственные земли. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по Тюменской области.

«Специалистами управления по обращению местных жителей с участка, принадлежащего ПАО «Птицефабрика «Боровская» были отобраны образцы почвы, загрязненной птичьим пометом», — сообщили в ведомстве. В результате исследований оказалось, что в пробах превышено содержание энтерококков, а также содержатся бактерии группы кишечной палочки. «Количество энтерококков в почве наряду с определением бактерий группы кишечной палочки может считаться показателем фекального загрязнения. Полученная степень загрязнения характеризуется как умеренно опасная», — сообщает управление.

Из-за загрязнения земельных участков, которые имеют сельскохозяйственное назначение, ведомством будет инициирована проверка в отношении собственника участков. Получить комментарий у предприятия не удалось, направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что Россельхознадзор обвинил птицефабрику «Боровскую» в загрязнении куриным пометом 9,8 га полей. Однако предприятие дважды отказалось выплачивать выписанный штраф за отказ от рекультивации земель в размере 540 тыс. рублей.