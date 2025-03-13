В Тюмени сотрудница Ozon украла посылки на сумму в 130 000 рублей

Сотрудница одного из пунктов выдачи в Тюмени похитила посылки стоимостью более 130 000 рублей: она оформлял их на возврат, после чего присваивала себе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полиции. По данным агентства, речь идет о компании Ozon.
«В тюменскую полицию обратился представитель одной из торговых организаций, который сообщил, что в пункте выдачи заказов компании выявлено хищение товаров на общую сумму около 130 тысяч рублей. Пропали ноутбук, несколько сотовых телефонов, наушники, электробритва и жесткий диск», — рассказали в полиции.
Злоумышленницей оказалась женщина 1994 года рождения. Товары она впоследствии сдавала в комиссионку, а вырученные деньги тратила на личные нужды. Обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.
По данным источника URA.RU, близкого к ситуации, речь идет о пункте выдачи под брендом компании Ozon. Ранее агентство писало, что у конкурента компании — Wildberries, в Тюмени сложилась похожая ситуация. Сотрудник ПВЗ украл товары на сумму 150 00 рублей.
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