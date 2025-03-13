13 марта 2025

В Тюмени сотрудница Ozon украла посылки на сумму в 130 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина украла из ПВЗ технику
Женщина украла из ПВЗ технику Фото:

Сотрудница одного из пунктов выдачи в Тюмени похитила посылки стоимостью более 130 000 рублей: она оформлял их на возврат, после чего присваивала себе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полиции. По данным агентства, речь идет о компании Ozon.

«В тюменскую полицию обратился представитель одной из торговых организаций, который сообщил, что в пункте выдачи заказов компании выявлено хищение товаров на общую сумму около 130 тысяч рублей. Пропали ноутбук, несколько сотовых телефонов, наушники, электробритва и жесткий диск», — рассказали в полиции.

Злоумышленницей оказалась женщина 1994 года рождения. Товары она впоследствии сдавала в комиссионку, а вырученные деньги тратила на личные нужды. Обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.

По данным источника URA.RU, близкого к ситуации, речь идет о пункте выдачи под брендом компании Ozon. Ранее агентство писало, что у конкурента компании — Wildberries, в Тюмени сложилась похожая ситуация. Сотрудник ПВЗ украл товары на сумму 150 00 рублей.

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Сотрудница одного из пунктов выдачи в Тюмени похитила посылки стоимостью более 130 000 рублей: она оформлял их на возврат, после чего присваивала себе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полиции. По данным агентства, речь идет о компании Ozon. «В тюменскую полицию обратился представитель одной из торговых организаций, который сообщил, что в пункте выдачи заказов компании выявлено хищение товаров на общую сумму около 130 тысяч рублей. Пропали ноутбук, несколько сотовых телефонов, наушники, электробритва и жесткий диск», — рассказали в полиции. Злоумышленницей оказалась женщина 1994 года рождения. Товары она впоследствии сдавала в комиссионку, а вырученные деньги тратила на личные нужды. Обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы. По данным источника URA.RU, близкого к ситуации, речь идет о пункте выдачи под брендом компании Ozon. Ранее агентство писало, что у конкурента компании — Wildberries, в Тюмени сложилась похожая ситуация. Сотрудник ПВЗ украл товары на сумму 150 00 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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