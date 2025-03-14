В Белом доме допустили закрепление Донбасса и Крыма за Россией

В США допустили возможность закрепления Донбасса и Крыма за Российской Федерацией. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
«США не исключают возможность закрепления суверенитета России над новыми территориями в мирном соглашении по Украине», — заявил Уолтц в интервью Fox News. Он также подчеркнул, что вероятность вступления Украины в НАТО невелика.
Уолтц заявил, что сейчас ведутся обсуждения по поиску путей для мирного урегулирования конфликта. По его словам, США активно работают над тем, чтобы сблизить позиции сторон.
Ранее Уолтц говорил, что конфликт на Украине требует дипломатического решения и не может быть завершен военным путем. Он подчеркнул, что завершение должно быть постоянным, а не временным, и не может происходить на поле боя. Уолц также отметил необходимость изменения структуры помощи Украине и долгосрочных гарантий безопасности с участием Европы для успешного урегулирования.
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