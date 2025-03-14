Рейс из Тюмени в ХМАО задерживается на несколько часов

Рейс задержали из-за погодных условий в Советском
Самолет авиакомпании Utair из Тюмени в Совесткий (ХМАО) задерживается больше, чем на три часа. Данные размещены на сайте аэропорта Рощино.
«По расписанию, самолет из Тюмени в Советский должен был вылететь в 09:30. По новым данным, он отправится по маршруту в 13:00», — указано на табло.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка связана с погодными условиями в Советском.
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