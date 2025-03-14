Рейс из Тюмени в ХМАО задерживается на несколько часов

Рейс компании Utair из Тюмени в Советский задерживается больше, чем на три часа
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс задержали из-за погодных условий в Советском
Рейс задержали из-за погодных условий в Советском Фото:

Самолет авиакомпании Utair из Тюмени в Совесткий (ХМАО) задерживается больше, чем на три часа. Данные размещены на сайте аэропорта Рощино.

«По расписанию, самолет из Тюмени в Советский должен был вылететь в 09:30. По новым данным, он отправится по маршруту в 13:00», — указано на табло.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка связана с погодными условиями в Советском. 

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Самолет авиакомпании Utair из Тюмени в Совесткий (ХМАО) задерживается больше, чем на три часа. Данные размещены на сайте аэропорта Рощино. «По расписанию, самолет из Тюмени в Советский должен был вылететь в 09:30. По новым данным, он отправится по маршруту в 13:00», — указано на табло. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка связана с погодными условиями в Советском. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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