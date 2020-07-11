В ЛДПР ответили на обвинения в организации митингов в Хабаровске

ЛДПР не организовывала митинги в поддержку губернатора Сергея Фургала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

ЛДПР не причастна к стихийным митингам в Хабаровском крае, жители которого вышли на поддержку своего губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщили в telegram-канале фракции.

«ЛДПР не организовывала несанкционированных акций в Хабаровском крае», — сказано в сообщении канала. В ЛДПР подчеркнули, что из-за статуса парламентской партии там действуют только в рамках закона. По их словам, ЛДПР готова к дискуссиям, но не видит смысла в митингах.

Ранее в управлении МВД России по Хабаровскому краю заявили, что организатором несанкционированных митингов в регионе является команда Фургала, напоминает «Национальная служба новостей». После задержания народного избранника по подозрению в организации убийств на бизнесменов на улицы Хабаровска вышло порядка 12 тысяч человек, передает «Общественное телевидение России». Из-за ограничений распространения коронавируса россиян призвали оставаться дома, однако митингующих задерживать не стали. Губернатор был арестован до 9 сентября. Защита уже готовится оспаривать решение суда, напоминает «Пятый канал».