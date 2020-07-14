Больные коронавирусом жители ХМАО отказываются самоизолироваться

Иногда жители ХМАО просто не открывают двери, когда им приносят постановление о самоизоляции Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Отдельные жители ХМАО, которые по решению окружного Роспотребнадзора обязаны находиться дома из-за риска заразить коронавирусом окружающих, отказываются получать постановления об обязательной самоизоляции. Об этом на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом рассказала глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева.

«С апреля в округе выписано 13 тыс. 639 постановлений об обязательной самоизоляции. Но не всегда эти постановления удается вручить, или когда тем, кто разносит эти документы, просто не открывают двери. Иногда адресаты этих документов отказываются принимать эти постановления», — добавила она.

На это губернатор ХМАО Наталья Комарова ответила, что нужно проанализировать ситуацию и решить, что нужно сделать. «У нас есть возможности и силы, есть органы местного самоуправления, есть правоохранительные органы. Это тот случай, когда нужно настаивать на вручении», — заявила Комарова.

По официальным данным на, с начала эпидемии коронавирусом заболели 12 тыс. 742 человека, выздоровело выздоровели 7279 человек, а погибли — 94. Под наблюдением специалистов, в том числе в самоизоляции, сегодня находятся 19 тыс. 473 человека.

Ранее URA.RU писало, что решением губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в регионе продлен карантин до 27 июля.