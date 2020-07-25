Создано средство для моментального обнаружения коронавируса

Благодаря новому устройству медики смогут предотвратить распространение COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В мире появился миниатюрный прибор, который позволяет практически моментально обнаруживать у пациентов коронавирус или следы антител. Его создателями стали ученые из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия, сообщает портал MedicalXpress.

«Наши сотрудники смогли откалибровать прибор таким образом, чтобы выявлять наличие в крови коронавируса. Так же, как и антитела в крови пациентов, переболевших СOVID-19», — цитирует ТАСС автора разработки Мона Заглула.

Устройство состоит из тончайших проводников и покрыто слоем золота. Оно способно реагировать на вещества в газообразном состоянии и менять цвет распространяемого им излучения. Проанализировав реакцию, искусственный интеллект определяет, какое именно вещество находится в крови пациента. Результаты теста пациент может получить через специальное мобильное приложение.

На сегодняшний день в мире выявлено более 15 миллионов заболевших коронавирусом, пишет RT. В России зафиксировано уже 806 720 пациентов с COVID-19, передает телеканал 360. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, летальность среди пациентов с коронавирусной инфекцией в России составляет 1,62% — что является одним из самых низких показателей по сравнению с другими странами, уточняет агентство Nation News.