Трамп объявил о создании новой атомной подлодки класса «Вирджиния»

США построят новую атомную подлодку класса «Вирджиния». Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.
«В этом декабре мы заложим киль новой подлодки класса „Вирджиния“, — сказал Трамп. Заявление он сдалал, выступая на параде в честь Военно-морских сил США в штате Вирджиния.
Трансляцию мероприятия организовал Белый дом. Подлодки класса «Вирджиния» — многоцелевые атомные субмарины четвертого поколения. Они подходят для выполнения задач по уничтожению подводных лодок на глубине и для прибрежных операций.
Ранее Трамп говорил о том, что Штаты направили атомные подлодки к российскому побережью. Его заявление поставил под сомнение Дмитрий Медведев.
