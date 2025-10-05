05 октября 2025

Министр обороны США Хегсет поддержал мем о заказах пиццы

Глава Пентагона заказывает в случайные дни много пиццы
Глава Пентагона заказывает в случайные дни много пиццы Фото:

Министр обороны США Пит Хегсет прокомментировал известный интернет-мем, связывающий массовые заказы пиццы в Пентагоне с обострением международной обстановки. Он заявил, что сам заказывает пиццу сотрудникам, чтобы сбить с толку наблюдателей, и специально создает пиковые нагрузки в приложении для заказа еды, чтобы запутать аналитиков.

«Я заказываю много пиццы в случайные дни, чтобы всех запутать. По пятницам вечером вы видите много заказов — а это просто я в приложении ломаю систему», — пояснил Хегсет в интервью Fox News.

Министр подтвердил СМИ, что знает об аккаунте в соцсети Х. Этот профиль отслеживает заказы пиццы в ближайших к Пентагону ресторанах по вечерам и в выходные, связывая их с кризисами, из-за которых чиновники и военные задерживаются на работе.

Ранее URA.RU рассказывало об «индексе пиццы» — показателе объема заказов пиццы с доставкой в столичных пиццериях. Эксперты неоднократно отмечали: когда президент США остается в Белом доме или высшее военное командование собирается на экстренные совещания в Пентагоне ночью, то количество доставок пицц заметно увеличивается — чиновники предпочитают принимать пищу прямо на рабочих местах.

