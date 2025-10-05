05 октября 2025

«Народ к разврату готов!»: Путина встретили на «Валдае» крылатой фразой, и он не растерялся. Видео

Модератор «Валдая» встретил Путина фразой из фильма «Калина красная»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин произнес легендарную фразу из советского кино за кулисами «Валдая»
Путин произнес легендарную фразу из советского кино за кулисами «Валдая» Фото:

Крылатыми фразами из культового фильма обменялись президент России Владимир Путин и модератор дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в первые минуты встречи. Кадры, опубликованные из закулисья «Валдая», привлекли огромное внимание публики. Что именно сказал глава государства, откуда взялась легендарная фраза и какие еще известные цитаты содержит фильм, о котором вспомнил президент — в материале URA.RU.

Путин процитировал «Калину красную» на «Валдае»

На заседании дискуссионного клуба «Валдай» перед началом выступления президент Владимир Путин обратился к модератору Федору Лукьянову: «Народ собран?». На что Лукьянов в шутку ответил: «К разврату готов», процитировав фразу из фильма «Калина красная».

Путин с улыбкой продолжил: «Дальше не буду продолжать. Хотя, помнишь, как там: „Чего ж таких некрасивых-то набрал?“. 

Событие привлекло внимание публики. Люди начали обсуждать, почему именно эту фразу выбрали собеседники, и каково ее значение в текущем контексте.

Что это за фраза и из какого фильма

«К разврату готов» — это цитата из фильма «Калина красная» режиссера Василия Шукшина. Ее произносит официант Сергей Михайлович, которого сыграл актер Лев Дуров. Фильм вышел в 1974 году и получил культовый статус в советском и постсоветском кино. Он рассказывает о человеческих судьбах, любви, чувствах, потере, о сложных моральных выборах.

Цитата «к разврату готов» в контексте фильма нередко используется с ироническим или шутливым подтекстом. Обычно означает «готовность к моральному падению» или «готовность к хаосу», часто в образных разговорах.

Еще крылатые фразы из фильма «Калина красная»

В фильме «Калина красная» содержится много фраз и диалогов, которые стали крылатыми. До сих пор они не теряют своей актуальности.

«А вот ты радоваться умеешь, нет?» — «А чего радоваться-то?» — «Ну, это я, брат, не знаю, чего радоваться. Умеешь — радуйся, не умеешь — так сиди. Тут не спрашивают», — говорят герои фильма.

Еще одна легендарная фраза из фильма — «Никем я не могу быть на этой земле. Только вором». «Опускаюсь все ниже и ниже. Даже самому интересно», — произносит главный герой Егор Проскудин. 

«Деньги жгут ляжку», — фраза, которую можно услышать и в наши дни, тоже из «Калины красной». А слова «Я поселю здесь разврат! Я опрокину этот город во мрак и ужас!» принадлежат вовсе не голливудским персонажам, а все тому же герою Шукшина. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Крылатыми фразами из культового фильма обменялись президент России Владимир Путин и модератор дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в первые минуты встречи. Кадры, опубликованные из закулисья «Валдая», привлекли огромное внимание публики. Что именно сказал глава государства, откуда взялась легендарная фраза и какие еще известные цитаты содержит фильм, о котором вспомнил президент — в материале URA.RU. Путин процитировал «Калину красную» на «Валдае» На заседании дискуссионного клуба «Валдай» перед началом выступления президент Владимир Путин обратился к модератору Федору Лукьянову: «Народ собран?». На что Лукьянов в шутку ответил: «К разврату готов», процитировав фразу из фильма «Калина красная». Путин с улыбкой продолжил: «Дальше не буду продолжать. Хотя, помнишь, как там: „Чего ж таких некрасивых-то набрал?“.  Событие привлекло внимание публики. Люди начали обсуждать, почему именно эту фразу выбрали собеседники, и каково ее значение в текущем контексте. Что это за фраза и из какого фильма «К разврату готов» — это цитата из фильма «Калина красная» режиссера Василия Шукшина. Ее произносит официант Сергей Михайлович, которого сыграл актер Лев Дуров. Фильм вышел в 1974 году и получил культовый статус в советском и постсоветском кино. Он рассказывает о человеческих судьбах, любви, чувствах, потере, о сложных моральных выборах. Цитата «к разврату готов» в контексте фильма нередко используется с ироническим или шутливым подтекстом. Обычно означает «готовность к моральному падению» или «готовность к хаосу», часто в образных разговорах. Еще крылатые фразы из фильма «Калина красная» В фильме «Калина красная» содержится много фраз и диалогов, которые стали крылатыми. До сих пор они не теряют своей актуальности. «А вот ты радоваться умеешь, нет?» — «А чего радоваться-то?» — «Ну, это я, брат, не знаю, чего радоваться. Умеешь — радуйся, не умеешь — так сиди. Тут не спрашивают», — говорят герои фильма. Еще одна легендарная фраза из фильма — «Никем я не могу быть на этой земле. Только вором». «Опускаюсь все ниже и ниже. Даже самому интересно», — произносит главный герой Егор Проскудин.  «Деньги жгут ляжку», — фраза, которую можно услышать и в наши дни, тоже из «Калины красной». А слова «Я поселю здесь разврат! Я опрокину этот город во мрак и ужас!» принадлежат вовсе не голливудским персонажам, а все тому же герою Шукшина. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...