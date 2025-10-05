05 октября 2025

Известного бизнесмена обвинили в даче взятки за путевку на СВО

«Ведомости»: бизнесмена Пономарева обвинили во взятке за путевку на СВО
В отношении бизнесмена Константина Пономарева, известного по многолетним судебным тяжбам с компанией IKEA, возбуждено новое уголовное дело. Следствие обвиняет его в попытке дать взятку за возможность отправиться в зону специальной военной операции. Об этом сообщает источник, знакомый с ходом процесса.

«По версии следствия, в июле, находясь в СИЗО, Пономарев через своего адвоката Романа Еронова пытался передать два миллиона рублей сотруднику военного комиссариата. Взятка предназначалась военнослужащему за заключение контракта с Минобороны и последующую службу Пономарева в зоне спецоперации», — пишут «Ведомости».

Пономареву предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. Он не признает свою вину, утверждая, что новое дело сфабриковано. Адвокат Роман Еронов также был задержан и обвинен в посредничестве во взятке.

Ранее Пономарев был осужден на 14 лет колонии по делу о хищении векселей крупнейших банков на сумму 1,1 миллиарда рублей. Приговор вынес Тверской суд Москвы.

