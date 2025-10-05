Канцлер Германии заявил о разведывательных полетах беспилотников над ФРГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о беспилотниках над ФРГ, указав, что они не несли вооружения, а выполняли разведывательные полеты. Их происхождение пока не установлено. Об этом он сообщил местному телеканалу.
«Прежде всего, я могу успокоить население: у нас до сих пор не было ни одного инцидента или операции с использованием вооруженного беспилотника. Это попытки шпионажа, это также попытки запугать население. Мы знаем, что с этим нужно что-то делать, и мы это сделаем. Однако мы будем делать это осмотрительно и дальновидно, но при этом очень последовательно», — заявил Мерц телеканалу ARD.
Канцлер отметил, что, несмотря на отсутствие вооружения, беспилотники представляют «серьезную угрозу» для безопасности страны. В последние дни из-за появления БПЛА несколько раз приостанавливал работу аэропорт Мюнхена. Также один беспилотник был замечен над аэропортом Франкфурта-на-Майне. Полиции удалось задержать оператора-любителя — 41-летнего хорвата.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что ФРГ «не находится в состоянии войны». Он указал, что нынешняя ситуация отчасти сравнима с «холодной войной»: выстрелов нет, но фиксируются провокации и гибридные атаки.
