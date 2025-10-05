05 октября 2025

Канцлер Германии заявил о разведывательных полетах беспилотников над ФРГ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фридрих Мерц: беспилотники над Германией занимались шпионажем
Фридрих Мерц: беспилотники над Германией занимались шпионажем Фото:

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о беспилотниках над ФРГ, указав, что они не несли вооружения, а выполняли разведывательные полеты. Их происхождение пока не установлено. Об этом он сообщил местному телеканалу.

«Прежде всего, я могу успокоить население: у нас до сих пор не было ни одного инцидента или операции с использованием вооруженного беспилотника. Это попытки шпионажа, это также попытки запугать население. Мы знаем, что с этим нужно что-то делать, и мы это сделаем. Однако мы будем делать это осмотрительно и дальновидно, но при этом очень последовательно», — заявил Мерц телеканалу ARD.

Канцлер отметил, что, несмотря на отсутствие вооружения, беспилотники представляют «серьезную угрозу» для безопасности страны. В последние дни из-за появления БПЛА несколько раз приостанавливал работу аэропорт Мюнхена. Также один беспилотник был замечен над аэропортом Франкфурта-на-Майне. Полиции удалось задержать оператора-любителя — 41-летнего хорвата.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что ФРГ «не находится в состоянии войны». Он указал, что нынешняя ситуация отчасти сравнима с «холодной войной»: выстрелов нет, но фиксируются провокации и гибридные атаки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о беспилотниках над ФРГ, указав, что они не несли вооружения, а выполняли разведывательные полеты. Их происхождение пока не установлено. Об этом он сообщил местному телеканалу. «Прежде всего, я могу успокоить население: у нас до сих пор не было ни одного инцидента или операции с использованием вооруженного беспилотника. Это попытки шпионажа, это также попытки запугать население. Мы знаем, что с этим нужно что-то делать, и мы это сделаем. Однако мы будем делать это осмотрительно и дальновидно, но при этом очень последовательно», — заявил Мерц телеканалу ARD. Канцлер отметил, что, несмотря на отсутствие вооружения, беспилотники представляют «серьезную угрозу» для безопасности страны. В последние дни из-за появления БПЛА несколько раз приостанавливал работу аэропорт Мюнхена. Также один беспилотник был замечен над аэропортом Франкфурта-на-Майне. Полиции удалось задержать оператора-любителя — 41-летнего хорвата. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что ФРГ «не находится в состоянии войны». Он указал, что нынешняя ситуация отчасти сравнима с «холодной войной»: выстрелов нет, но фиксируются провокации и гибридные атаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...