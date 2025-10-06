С 1 апреля проиндексируют ряд выплат для россиян

Выплаты, зависящие от размера социальных пенсий, могут проиндексировать на 14,8%
Выплаты, зависящие от размера социальных пенсий, планируют проиндексировать
С 1 апреля 2026 года в России планируется проиндексировать выплаты, привязанные к размеру социальных пенсий. Их увеличение составит 14,8%. Об этом свидетельствует проект федерального бюджета на 2026-2028 годы.

«В 2026 году на 14,8%, в 2027 году на 6,8% и в 2028 году на 4,0% с 1 апреля проиндексированы выплаты, зависящие от размера социальных пенсий», — говорится в документах. Текст передает РИА Новости.

Социальные пенсии назначаются нетрудоспособным гражданам, которые не имеют необходимого страхового стажа для получения трудовой пенсии. К этой категории относятся, в частности, люди с инвалидностью и лица, потерявшие кормильца.

В 2027 году российские власти планируют провести двукратную индексацию пенсионного коэффициента, в результате которой его стоимость достигнет 168,57 рубля. На 2028 год также запланирован очередной рост показателя, передает «Царьград». Помимо этого, в Госдуме будет рассмотрен вопрос о предоставлении пенсионерам единовременных выплат.

