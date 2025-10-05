Гладков заявил, что после обстрела Белгородской области предстоит много работы

Около 40 тыс. жителей Белгородской области остались без света из-за атаки
В результате масштабной аварии в энергосистеме Белгородской области предстоит выполнить большой объем работы, чтобы стабилизировать ситуацию. Инцидент затронул семь муниципальных образований. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Значительное повреждение электроснабжения всех муниципальных образований, почти 40 тысяч на сегодняшнюю минуту без электроэнергии, но все аварийные бригады находятся на месте и выполняют все необходимые работы. Объем работы предстоит большой», — сообщил Гладков в видеообращении.
