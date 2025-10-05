Шестеро туристов пропали на Камчатке по пути к урочищу «Аквариум»

На Камчатке объявлены поисково-спасательные работы в связи с исчезновением группы из шести туристов. Как сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев, они направлялись к урочищу «Аквариум» и должны были вернуться еще 5 октября.
«За прошедшие сутки в районе поиска выпали обильные осадки в виде мокрого снега. Родственники забили тревогу. Группа не была зарегистрирована», — подчеркнул Лебедев на своей странице в социальной сети.
К месту предполагаемого исчезновения уже выдвинулась группа спасателей в составе восьми человек. Задействованы четыре единицы спецтехники и беспилотный летательный аппарат для аэроразведки.
