Колумбийские наемники попросили президента вывезти их из Украины

Группа колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ, обратилась с видеообращением к президенту своей страны Густаво Петро с просьбой о спасении. Как сообщает журнал Semana, наемники заявили, что больше не хотят работать на Украине.
«Пожалуйста, господин президент Колумбии, помогите нам, через МИД или сами вмешайтесь. Возьмите на себя ответственность за нас, за наши жизни, потому что мы больше не хотим здесь работать», — говорит автор видео.
По словам одного из бойцов, после того как 20 наемников потребовали от украинского командования отпустить их со службы, их задержали и продержали под арестом два дня. Затем их погрузили в автобус, пообещав отвезти в Польшу, однако колумбийцы выразили недоверие украинской стороне, заявив, что не знают своего реального местонахождения
