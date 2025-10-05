Над Донецком прогремел взрыв

Взрыв был слышен в северо-западной части города
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Мощный взрывной хлопок был зафиксирован сегодня вечером в небе над Донецком. Об этом сообщает корреспондент с места событий.
«Он [взрыв] был слышен в северо-западной части города», — пишет РИА Новости. Издание ссылается на своего корреспондента. Взрыв был слышен в северо-западной части города.
