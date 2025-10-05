Правоохранители задержали в Дагестане троих пособников бизнесмена Сулейманова

Трех пособников бизнесмена Ибрагима Сулейманова задержали в Дагестане. Сам Сулейманов арестован по делу об организации нескольких убийств. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Дагестане задержаны как минимум трое подельников Сулейманова», — передает слова источника ТАСС. Согласно информации, все задержанные причастны к покушению на убийство в 2021 году. Организатором этого дела является сам Сулейманова.
Ранее в Москве по подозрению в убийстве задержан миллиардер Ибрагим Сулейманов, один из владельцев крупной ИТ-компании «Сирена-Трэвел». По этому делу провели более 40 обысков. Подробнее о громком задержании — в материале URA.RU.
