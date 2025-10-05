Макрон подверг резкой критике план ЕС по созданию «стены дронов»

Идею создать «стену дронов», предложенную председателем Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, подверг критике президент Франции Эммануэль Макрон. Он едко ответил на эту инициативу, сообщила британская газета Financial Times.
«Эммануэль Макрон из Франции был особенно едок: „Иногда я с опаской отношусь к слишком общим терминам. Существуют ли железные купола для европейцев или стены из дронов? Все гораздо сложнее и изощреннее“», — пишет Financial Times.
По информации издания, скепсис по поводу «стены дронов» выразил не только Макрон, но и некоторые из его европейских коллег. Они отнеслись с подозрением к самой идее. Реакция, пишет газета, «оказалась холодной, как Балтийское море».
По словам автора, главная критика Макрона и других лидеров заключалась в том, что инициатива фон дер Ляйен может создать иллюзию полной защиты. В пример приводится израильский «Железный купол», который на деле не предотвратил атаки ХАМАС. Именно это французский лидер иронически отметил в своей речи.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя европейскую инициативу, отметил, что, по историческим примерам, строительство стен всегда приводит к негативным последствиям. Проект «стены дронов» подразумевает установку вдоль границы с Россией многоуровневой системы, состоящей из разнообразных инструментов наблюдения и автоматических комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам.
