В ХМАО из-за коронавируса меняют правила охоты для приезжих

Поохотиться на уток и боровую дичь смогут только местные жители Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО не будут выдавать разрешения на охоту тем, кто не имеет регистрации на территории региона. Так в регионе будут бороться с приезжими, которые могут быть заражены коронавирусом. С таким предложением во время заседания регионального оперативного выступил директор департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО Сергей Филатов, передает журналист URA.RU

«Предлагаем ограничения для осенней охоты, которая начнется 15 августа. Предлагаем [предоставлять] право на осеннюю охоту только в отношении лиц, которые зарегистрированы на территории автономного округа. Ежегодно количество приезжих охотников не высокое, но учитывая, что на территории соседних регионов запрет на охоту, количество приезжих может возрасти», — заявил Филатов.

В ответ на предложение руководителям департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО, губернатор ХМАО Наталья Комарова распорядилась до конца этой недели урегулировать этот вопрос в правовом поле. Кроме этого, глава региона заявила, что, как и весной, могут быть изменены правила охоты, если на территории предполагаемого места добычи дичи действует лесной пожар.

Ранее URA.RU писало, что точно такое же ограничение для приезжих власти ХМАО вводили и весной в отношении охоты на боровую и водоплавающую дичь. Ограничения не действовали на представителей коренных народов и тех, кто постоянно живет в местах традиционного проживания.