На Челябинскую область надвигаются грозы и ураган

Синоптики предупредили челябинцев об ухудшении погоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 30 июля ожидаются дожди, грозы, порывы ветра до 20 м/с. Об этом со ссылкой на данные от синоптиков, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону. В области объявлено штормовое предупреждение.

«Повышается вероятность возникновения ЧС из-за аварий на объектах и линиях энергосистем. Возможны аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, — говорится в сообщении. — Вероятно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев».

По данным Челябгидрометеоцентра, грозы и усиление ветра ожидаются 30 июля в дневное время. К выходным опасность возникновения ЧС спадет, скорость ветра уменьшится. В область вернется жаркая погода.