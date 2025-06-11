В Челябинске в честь Дня России на улице Ворошилова, 37, устроили шоу с артистами, настоящим русским самоваром и соревнованиями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Команды Мительмана», праздник прошел в одном из дворов по инициативе депутата и активиста Татьяны Чилимской.
«Жители собрались вместе, чтобы отметить праздник в кругу соседей и друзей. Инициатором и организатором выступила Татьяна Чилимская. Гостей угощали горячим чаем из самовара с баранками. Праздничное настроение поддерживали выступления артистов. Им подпевали, с ними танцевали, им от души аплодировали. Развевающиеся триколоры напоминали о гордости за свою страну», — сообщили в пресс-службе.
Для детей также провели конкурсы и соревнования с призами. Взрослым на празднике рассказали про работу над преображением дворов Курчатовского района по партийной программе «Комфортная городская среда». Чилимская поблагодарила всех собравшихся за участие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!