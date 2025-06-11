11 июня 2025

Русский самовар, шоу артистов и состязания: команда Мительмана собрала соседей в Челябинске на День России

Команда Мительмана в Челябинске объединила соседей для празднования Дня России
© Служба новостей «URA.RU»
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Праздник двора провели на Ворошилова в честь Дня России
Праздник двора провели на Ворошилова в честь Дня России Фото:

В Челябинске в честь Дня России на улице Ворошилова, 37, устроили шоу с артистами, настоящим русским самоваром и соревнованиями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Команды Мительмана», праздник прошел в одном из дворов по инициативе депутата и активиста Татьяны Чилимской.

«Жители собрались вместе, чтобы отметить праздник в кругу соседей и друзей. Инициатором и организатором выступила Татьяна Чилимская. Гостей угощали горячим чаем из самовара с баранками. Праздничное настроение поддерживали выступления артистов. Им подпевали, с ними танцевали, им от души аплодировали. Развевающиеся триколоры напоминали о гордости за свою страну», — сообщили в пресс-службе.

Для детей также провели конкурсы и соревнования с призами. Взрослым на празднике рассказали про работу над преображением дворов Курчатовского района по партийной программе «Комфортная городская среда». Чилимская поблагодарила всех собравшихся за участие.

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В Челябинске в честь Дня России на улице Ворошилова, 37, устроили шоу с артистами, настоящим русским самоваром и соревнованиями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Команды Мительмана», праздник прошел в одном из дворов по инициативе депутата и активиста Татьяны Чилимской. «Жители собрались вместе, чтобы отметить праздник в кругу соседей и друзей. Инициатором и организатором выступила Татьяна Чилимская. Гостей угощали горячим чаем из самовара с баранками. Праздничное настроение поддерживали выступления артистов. Им подпевали, с ними танцевали, им от души аплодировали. Развевающиеся триколоры напоминали о гордости за свою страну», — сообщили в пресс-службе. Для детей также провели конкурсы и соревнования с призами. Взрослым на празднике рассказали про работу над преображением дворов Курчатовского района по партийной программе «Комфортная городская среда». Чилимская поблагодарила всех собравшихся за участие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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